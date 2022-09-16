إصابة 9 أشخاص إثر مشاجرة بين عائلتين بمركز البدارى بأسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

أصيب 9 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بقرية عرب مطير التابعة لدائرة مركز البدارى بأسيوط.

كان اللواء احمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن اسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة البدارى يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بأسيوط بسبب لهو الأطفال، وبالانتقال تبين صحة الواقعة وتبين إصابة كل من "مصطفى ع ع" 31 سنة، و"محروص .ت.أ" 33 سنة، و"هشام ع أ" 35 سنة، و"عثمان ع" 35 سنة، و"ع ح ع" 55 سنة، و"محمد ع أ" 35 سنة، و"نادى أ أ" 45 سنة، وعبد الحميد ع 29 سنة، وعثمان ح ع 60 سنة، وتم نقلهم الى مستشفى البدارى، وتم تحرير المحضر وجار اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.