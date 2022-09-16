اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 09:56 م
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، إثر وقوع انقلاب سيارة ملاكى على طريق "أبو تشت - نجع حمادى الزراعي" شمال محافظة قنا.

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق "أبو تشت - نجع حمادى الزراعي" وإصابة عبد الحفيظ صادق، 35 عاما، وماجد محمد علي، 40 عاما، ونجله محمد ماجد محمد، 15 عاما، ورفض مصاب رابع نقله إلى المستشفى لاستقرار حالته الصحية.

 

تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادى العام ببهجورة، لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

 

 


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