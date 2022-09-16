إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب 4 أشخاص بسحجات وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر تعرضهم لحادث دراجتين بخاريتين طريق ميت أبو على طاروط، نطاق مركز الزقازيق رمضان بالشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين دائرة مركز الزقازيق.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين بسبب السرعة، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد،وهم كل من " باسم عبد الرحمن" 21 عاما و" يوسف على" و" اسلام إبراهيم" 27 عاما و"محمد إبراهيم " 37 عاما.

جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار، لتلقى الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.