اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب موتوسيكل بقنا

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 08:06 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب موتوسيكل بقنا انقلاب موتوسيكل - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب 3 أشخاص، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب موتوسيكل على طريق "قنا - سفاجا" عند الكيلو 6 أمام بوابة جامعة جنوب الوادي.

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب موتوسيكل على طريق "قنا_سفاجا" عند الكيلو 6 أمام بوابة جامعة جنوب الوادى، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم.


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