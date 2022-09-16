اليوم السابع
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الجمعة، 16 سبتمبر 2022 01:59 م
أكرم القصاص
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إصابة شخصين فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 01:31 م
إصابة شخصين فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم مشاجرة - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب مواطنان فى مشاجرة وقعت بين الأهالى بمنطقة السلخانة بمدينة الفيوم بسبب خلافات الجيرة وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بوقوع مشاجرة بين الأهالى بمنطقة السلخانة بسبب خلافات الجيرة ووجود مصابين وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث وتبين نشوى المشاجرة بين بعض الأهالى بمنطقة السلخانة بجوار مستشفى الحميات بسبب الخلاف بينهما على قطعة أرض وأسفر عن إصابة مواطنين وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

 


مستشفي الحميات بالفيوم

مستشفى الفيوم العام

الفيوم

محافظة الفيوم



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