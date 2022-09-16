إصابة شخصين فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب مواطنان فى مشاجرة وقعت بين الأهالى بمنطقة السلخانة بمدينة الفيوم بسبب خلافات الجيرة وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



كان اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بوقوع مشاجرة بين الأهالى بمنطقة السلخانة بسبب خلافات الجيرة ووجود مصابين وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث وتبين نشوى المشاجرة بين بعض الأهالى بمنطقة السلخانة بجوار مستشفى الحميات بسبب الخلاف بينهما على قطعة أرض وأسفر عن إصابة مواطنين وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



