إزالة 43 حالة تعدى زراعى بالشرقية واشغالات محلات الزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إستمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجه الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة، والتي بدأت أعمالها في 13 أغسطس الماضي ، والتي تنفذ على ثلاث مراحل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أشار المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة فى تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 20 وأسفرت الحملة عن إزالة 41 حالة تعدى بمساحة 6 ألاف و 212 متر مباني و2 حالة تعدى بمساحه 69 فدان و7 قيراط أرض زراعية بنطاق المحافظة، كما تم قطع المرافق عن 2 حاله تعدى على مساحة 525 متر بمركز ديرب نجم و 2 حالة تعدى على مساحه 305 متر بمركز كفر صقر و3 حالة تعدي علي مساحة 317 متر بمركز الإبراهيمية و4 حالات تعدى بمساحه 1057 متر بمركز أولاد صقر و5 حالات تعدى بمساحه 2062 متر بمركز فاقوس.

وفى سياق متصل، تنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية شعبان أبو الفتوح رئيس حى أول الزقازيق بإزالة كافه الإشغالات المخالفة واللوحات الإعلانية غير المرخصة وعدم السماح بالتعدى على الرصيف بشارع الحلقة بنطاق حى أول الزقازيق والتى تتسبب فى الإعاقه المرورية وعرقله حركة المواطنين فضلاً عن إلزام أصحاب المحال بعرض بضائعهم داخل المساحات المخصصة لمحالهم وعدم إفتراشها بالطريق العام مؤكداً انه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء نهائياً على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة.

واصلت رئاسة حى أول الزقازيق لليوم الثانى على التوالى حملاتها اليومية لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بشارع الحلقه بمدينه الزقازيق ، واسفرت عن إزاله التندات واللافتات والبلدورات المخالفه واتخاذ الإجراءات القانونية دون تهاون مع المخالفين لإعادة الانضباط للشارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.