إزالة 14 حالة تعد على مساحة 3254 مترا بكفر الشيخ ضمن الموجة 20

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الــ 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي تستمر خلال الفترة من 10 -29 سبتمبر الجاري، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها، بإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير المساعد للمحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الحملة تمكنت من إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة على مساحة 3254 متراً بمركز بلطيم، مؤكداً أن جملة ما تم إزالته من تعديات منذ بداية المرحلة الثانية من الموجة 20، 81 حالة تعد على مساحة 3 أفدنة و17 قيراط و5 أسهم، و 4888 متراً.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة واستمرار رصد كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدا عدم التهاون مع مخالفات البناء، وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه بالتعدي بالبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.