اليوم السابع
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أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا تستضيف فريق التدريب المتنقل البريطانى

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 11:39 ص
أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا تستضيف فريق التدريب المتنقل البريطانى القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

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فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بمستوى التدريب ونقل وتبادل الخبرات العلمية والعملية مع مختلف الدول والثقافات الأجنبية، استضافت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا فريق التدريب المتنقل البريطانى وذلك لعقد دورة تدريبية لعدد من ضباط القوات المسلحة فى مجالى  الدفاع والأمن والتى إستمرت لعدة أيام .

تضمنت الدورة التدريبية إلقاء عدد من المحاضرات مدعومة بالعروض التقديمية فى مختلف موضوعات الدفاع والأمن , وتنفيذ عدد من التمارين العملية وجلسات النقاش الجماعية , مما يساهم فى صقل مهارات المتدربين ويعظم من إمكانيتهم وقدراتهم فى هذه المجالات .    

وإختتمت الدورة بتنفيذ جلسة ختامية لإستعراض ما تم من أنشطة خلال فترة التدريب والذى عكس مدى ما وصلت إليه الضباط المشاركين التدريب من مستوى راقٍ يؤهلهم لتولى الوظائف العليا.


أكاديمية ناصر

أكاديمية ناصر العسكرية

القوات المسلحة



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