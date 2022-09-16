أحفاد الملكة إليزابيث يشاركون فى وقفة بجوار نعشها.. وهارى يرتدى الزى العسكرى

كتبت ريم عبد الحميد

قال مصدر ملكى بريطانى لشبكة "سى إن إن" الأمريكية إن أحفاد الملكة إليزابيث الثانية الثمانية سيقفون بجانب نعشها فى قاعة ويستمنستر مساء السبت.

وسيقف ولى العهد الأمير ويليام، أمير ويلز، على رأس التابوت، بينما سيقف شقيقه الأمير هارى دوق ساسكس عند قدمه فى وقفة تستمر 15 دقيقة، وفقا للمصدر. وبناء على طلب الملك سيرتدى كلاهما الزى العسكرى.بينما سيرتدى أحفاد الملكة الآخرين معاطف الصباح واللباس الرسمى الداكن.

وأضاف المصدر أن أمير ويلز سيحيط به أبناء الأميرة آن، زارا تندال وبيتر فيليبس، بينما سيحيط بدوق ساسكس الأميرتين بياتريس ويوجينى، ابنتى الأمير أندرو إلى جانب أبناء الأمير إدوارد الليدى لويس ويندسور وفيكونت سيفيرن.

وقال المصدر إن الأحفاد، وبناء على دعوة الملك، متشوقون للغاية لتقديم احترامهم لملكة، تماما كما يفعل آبائهم اليوم.

وسيقف أبناء الملكة إليزابيث الأربعة فى وقفة صامتة مساء الجمعة من الجوانب الأربعة للنعش. وسيرتدى الأربعة زيا عسكريا بعد منح إعفاء خاص للأمير أندرو، باعتبار ذلك علامة أخيرة للاحترام. وستحاكى تلك اللحظة الاحترام الذى قدمه الأشقاء الأربعة لوالدتهم يوم الاثنين الماضى فى كاتدرائية القديس جيلي فى أدنبرة عندما شاركوا فى أول وقف عند نعشها.

واختار أبناء الملكة عدم حمل السيوف ووقفوا بأيدهم مشدودة وعيون منفضة، وظهرهم إلى التابوت. وكان الأميرة أن أول امرأة تشارك فى مثل هذه الوقفة.

وكان قد أعلن فى وقت سابق أن الأمير هارى، لذى خدم بالجيش لعشر سنوات وقام بجولتين فى أفغانستان، سيحرم من حق ارتداء الزى الرسمى فى جميع المناسبات الاحتفالية خلال فترة الحداد. لكن حدث تحول فى الوقف بعدما أثيرت أسئلة حول الإعفاء الخاصى الذى حصل عليه الأمير أندرو، الذى كان قد تم تجريده من ألقابه العسكرية بسبب تورطه فى اعتداء جنسى.