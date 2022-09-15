9 خطوات تحميك من حرائق التكييفات داخل الشقق السكنية.. تعرف عليها

كتب عبد الرحمن سيد

اشترطت إدارة الحماية المدنية، على قاطنى العقارات السكنية، مجموعة من الإجراءات الوقائية من حرائق الماس الكهربائى التى تندلع داخل الشقق، وخطوات بسيطة يكشفها اليوم السابع في النقاط التالية تجنبك وأسرتك حوادث حرائق التكييفات ومنها:

1- التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية للمكيف.

2- تجنب تكرار تشغيل التكييف لساعات طويلة منعا للحريق.

3- يجب صيانة أجهزة التكيف قبل تشغيلها.

4- يجب وضع بعض المواد التى تطهر هواء التكييف مثل الفرمنجنات.

5- تنظيف التكييف بمادة البوتاسيوم والصوديوم وتقوم بقتل الميكروبات ويستنشقها الإنسان مع الهواء وتسبب العديد من الأمراض.

6- يفضل عدم خفض درجات حرارة المكيف عن 24 أو 25 درجة حتى لا يتأثر الجسم بالتغير المفاجئ فى درجات الحرارة.

7- استبدال القطع التى تحتاج إلى استبدال.

8- ضرورة وجود فنى مختص للقيام بعملية الصيانة اللازمة.

9- عدم ترك المكيف يعمل بصفة متواصلة.