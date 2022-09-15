55 لاعب كونغو فو من كفر الشيخ يحصدون ميداليات ذهبية وبرونزية بالدوري المؤهل لتصفيات كأس أفريقيا

كفر الشيخ- محمد سليمان

حصل 47 لاعبا على الميداليات الذهبية في الأوزان المتعددة، وأعمار سنية تراوحت ما بين 5 سنوات لـ 32 سنة، في بطولة الدوري الأفريقي المؤهلة للتصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للعبة الكونغ فو، التي أقيمت بصالة رقم 3 باستاد القاهرة، كما حصل 5 لاعبين على الميدالية الفضية، و3 لاعبين على الميدالية البرونزية.

وقال زكريا الاخريطي، مدرب عام ومدير فني الفريق، إن 55 لاعباً شاركوا في البطولة تراوحت أعمارهم ما بين 5 سنوات لـ 32 سنة، في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا، مؤكداً أن آخر مشاركة للاعبي كفر الشيخ كانت عام 2007، ليشاركوا في أول مشاركة لهم بعد مرور 15 سنة، ليحققوا المراكز الأولى بـ47 ميدالية ذهبية، و5 ميداليات فضية، و3 ميداليات برونزية، مؤكداً أن البطولة شارك فيها لاعبون من جميع المحافظات المصرية، بالصالة 3 باستاد القاهرة، اليوم الخميس، وأصغر لاعبة حصلت على الميدالية الذهبية علياء أحمد عبدالله 5 سنوات، وأكبرهم مصطفى أيمن 32 سنة.

وأضاف الأخريطي، أنه يقدم التهنئة للاعبين الذين حققوا المراكز الأولى، وتم تأهيلهم لكأس أفريقيا، ومن بينهم شارك للمرة الأولى ومنهم علياء أحمد عبدالله، أصغر لاعبة، فقد حققت الميدالية الذهبية منذ عدة أيام في بطولة أقيمت بالاسكندرية، وهي نجلة اللاعبة نسمة العافي، بطلة مصر لعدة سنوات، والعالم.



أصغر لاعبة حصلت على الميدالية الذهبية



الاعبون المشاركون في البطولة



الاعبون يحملون الميداليات الذهبية



جانب من الاعبين المشاركين



عليا أحمد أصغر لاعبة متميزة



علياء أحمد محمد أصغر لاعبة حاصلة على الميدالية الذهبية