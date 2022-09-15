3 عاطلين يكشفون كواليس تكوين عصابة لتجارة المخدرات بالمنيرة الغربية

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 3 عاطلين تم القبض عليهم، وبحوزتهم كيلو من مخدر الحشيش في المنيرة الغربية، أمام رجال المباحث بتكوينهم تشكيلا عصابيا لترويج المواد المخدرة بين عملائهم.

وذكر المتهمون أنهم يستخدمون سيارة وتوك توك في نقل المواد المخدرة وتوصيلها لعملائهم، بعد التواصل معهم هاتفيا، كما ضبط بحوزة أحدهم فرد خرطوش اعترف بحيازته بقصد الدفاع خلال ترويج المضبوطات.

واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على 3 تجار مواد مخدرة بحوزتهم كيلو من مخدر الحشيش، وسلاح ناري في المنيرة الغربية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى اتجار 3 عاطلين بالمواد المخدرة في المنيرة الغربية.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبحوزتهم كيلو من مخدر الحشيش، وسلاح ناري ومبلغ مالى.

اعترف المتهمون بالإتجار بالمضبوطات، فتم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذى وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.