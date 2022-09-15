اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 سبتمبر 2022 02:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

21 سبتمبر.. جامعة بنها تحتفل بيوم التميز العلمى الثامن

الخميس، 15 سبتمبر 2022 01:29 م
21 سبتمبر.. جامعة بنها تحتفل بيوم التميز العلمى الثامن جامعة بنها تحتفل بيوم التميز العلمي الثامن
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث، أنه في إطار سياسة الجامعة لدعم وتحفيز المتميزين ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث، تحت رعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، يوم التميز العلمي بدورته الثامنة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022 بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية التجارة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن الاحتفال يتضمن تكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز الدولة وجوائز الجامعة المختلفة لعام 2022، بالإضافة للمتميزين في النشر العلمي الدولي وأوائل الخريجين من كليات الجامعة وأعضاء الجهاز الإداري الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتورة خلال العام الأكاديمي 2021-2022، بالإضافة للكليات التي ظهرت تخصصاتها الأكاديمية والبحثية بالتصنيفات الدولية المختلفة.

وتابع نائب رئيس الجامعة، أن تكريم المتميزين في النشر العلمي الدولي في هذا اليوم سيكون قاصرا على الذين تقع بحوثهم المنشورة ضمن أعلى 10% من مجلات الفئة الأولى Q1، في حين يتسلم عمداء الكليات باقي شهادات التكريم بالإنابة عن باقي أعضاء هيئة التدريس ليتسلموها بمجالس كليتهم.


اخبار القليوبية

جامعة بنها

رئيس جامعة بنها

أخبار جامعة بنها

الدكتور ناصر الجيزاوي

نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث

قطاع الدراسات العليا والبحوث

الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة

يوم التميز العلمي



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة