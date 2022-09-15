21 سبتمبر.. جامعة بنها تحتفل بيوم التميز العلمى الثامن

القليوبية إبراهيم سالم

صرح الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث، أنه في إطار سياسة الجامعة لدعم وتحفيز المتميزين ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث، تحت رعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، يوم التميز العلمي بدورته الثامنة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022 بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية التجارة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن الاحتفال يتضمن تكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز الدولة وجوائز الجامعة المختلفة لعام 2022، بالإضافة للمتميزين في النشر العلمي الدولي وأوائل الخريجين من كليات الجامعة وأعضاء الجهاز الإداري الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتورة خلال العام الأكاديمي 2021-2022، بالإضافة للكليات التي ظهرت تخصصاتها الأكاديمية والبحثية بالتصنيفات الدولية المختلفة.

وتابع نائب رئيس الجامعة، أن تكريم المتميزين في النشر العلمي الدولي في هذا اليوم سيكون قاصرا على الذين تقع بحوثهم المنشورة ضمن أعلى 10% من مجلات الفئة الأولى Q1، في حين يتسلم عمداء الكليات باقي شهادات التكريم بالإنابة عن باقي أعضاء هيئة التدريس ليتسلموها بمجالس كليتهم.