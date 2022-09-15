1200 مدرسة ببنى سويف جاهزة لاستقبال 767 ألف و650 طالباً وطالبة

بنى سويف- هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولى قطاع التربية والتعليم، الإجراءات والخطوات التي تنفذها المديرية، ضمن خطة استعدادت المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022/2023، والمقرر انطلاقه أول أكتوبر 2022، حيث تستعد أكثر من 1200 مدرسة لاستقبال مايزيد عن 767 ألف و650 طالباً وطالبة فى مختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال حتى مرحلة التعليم الثانوي العام والفنى.

وأشار وكيل الوزارة محمد عبد التواب فى بيان له، إلى استمرار المتابعة الميدانية، للوقوف على جاهزية المدارس لاستقبال التلاميذ والطلاب، مع بداية العام الدراسي الجديد، بجانب تواصل الاجتماعات مع مديري الإدارات التعليمية وفي حضور موجهي ومتابعي ومديري المراحل التعليمية ومديري المدارس بمراحلها المختلفة على مستوى إدارات التعليم بالمحافظة.

وفي هذا السياق، قام وكيل الوزارة بزيارة مفاجئة للمدرسة الثانوية الفندقية بشرق النيل ضمن برنامج جولاته الميدانية، حيث تفقد حجرات الدراسة والمعامل وأماكن تدريب الطلاب والتجهيزات الخاصة بالتدريب، ومتابعة سجلات الحضور والانصراف والصيانة البسيطة والجدول المدرسي وتوزيع أعضاء هيئة التدريس ووحدة التدريب وموقف الكتب المدرسية.

كلف وكبل الوزارة مدير الإدارة التعليمية بتشكيل لجنة من الإدارة والتعليم التجاري للوقوف على جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب ، حيث تم التأكيد على أهمية إعداد خطة تدريبية لتأهيل وتدريب طلاب المدرسة والاستفادة من إمكانات المدرسة بشكل يؤهلهم لسوق العمل، مع سرعة الانتهاء من أعمال الجداول المدرسية وتوزيع المعلمين واستقرارهم في الجدول المدرسي ومتابعة استلام الكتب المدرسية.