12 مليار جنيه مبيعات الأقطان المتوقعة الموسم الجارى بارتفاع 7 مليارات عن العام الماضى

كتب عبد الحليم سالم

كشف المهندس إبراهيم قنديل، خبير القطن أن توقعات تداول الأقطان خلال الموسم الجارى تشير لتحقيق مبيعات بنحو 12 مليار جنيه تمثل قيمة القطن ، مقارنة تقريبا ب 5 مليارات جنيه قيمة القطن الموسم الماضى نظرا لزيادة المساحات المنزرعة خلال العام الجارى .

أضاف إبراهيم قنديل ل" اليوم السابع" إنه لأول مرة من المتوقع أن تكون أسعار قطن الصعيد جيزة 95 أعلي فى سعرها من أقطان وجه بحرى ، حيث كان العكس هو الطبيعى طوال السنوات الماضية ، موضحا إن الظروف العالمية ، وتعرض العديد من البلاد لتغيرات مناخية ساهمت فى ارتفاع أسعار القطن بهذا الشكل خاصة العام الماضى والعام الجارى.

أشار إنه لأول مرة ايضا يرتفع سعر قطن البيما الأمريكى عن القطن المصرى بشكل كبير فى البورصات العالمية ، لافتا لأهمية التطبيق الصارم لاستلام الاقطان من المزارعين بالآلية الجديدة ،بما يضمن نقاء القطن وخلوه من الشوائب وبالتالى ضمان جودته عالميا ، لا سيما أن الأسعار ستنخفض تدريجيا فى ظل كثرة المعروض .

يشار إن اعلى سعر تم بيع قنطار القطن به بلغ 5155 جنيها لقطن الصعيد في الفيوم ، وأعلي سعر في بني سويف بلغ 4905 جنيهات .

جدير بالذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المنزرعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.