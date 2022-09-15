‫"الزراعة" تصدر تقريرا حول أهم الأنشطة الخدمية والبحثية لمعهد أمراض النباتات

كتبت أسماء نصار

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، تقريرا تضمن ملخصا حول أهم أنشطة المعهد، الخدمية والبحثية والإرشادية والإنتاجية .

قال الدكتور اشرف خليل مدير المعهد، انه تم خلال شهر اغسطس، وفيما يتعلق بمتابعة الحالة المرضية للمحاصيل، تم المرور على زراعات الذرة الشامية بالمحافظات الأكثر زراعة للذرة لرصد الحالة المرضية ومتابعة تنفيذ التوصيات ىالخاصة بالمكافحة، فضلا عن المرور علي زراعات قصب السكر بمحافظتي الأقصر و قنا للوقوف علي الحالة المرضية للمحصول وإعطاء العلاجات الملائمة، كذلك المرور علي زراعات الأرز بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية والشرقية والبحيرة، اضافة الى المرور على زراعات الخضر بمحافظات البحيرة و الإسماعيلية و الدقهلية و المنوفية و الغربيه والنوبارية بالبحيرة وبنى سويف والمنيا و أسيوط للوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة.

وأضاف خليل انه تم ايضا المرور على محافظات البحيرة والقليوبية والجيزة والغربية للوقوف على الحالة المرضية لمحاصيل الموالح والعنب والكمثري وإعطاء التوصيات المناسبة لكل حالة، كذلك المرور علي زراعات النخيل بتوشكي للوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة.

وأوضح مدير المعهد انه بالنسبة لانشطة الارشاد والتدريب، تم تنفيذ دورة تدريبيه بعنوان " المكافحة المتكاملة لاهم الامراض الزراعات المحميه بمحافظة الوادي الجديد " في مركز الخارجة، كذلك تم تنفيذ دورة تدريبيه بعنوان " الاتجاهات الحديثة لمكافحة الامراض النباتيه في المحاصيل الحقليه والبستانيه بمحافظة الوادي الجديد " بمركز الداخله، وتنفيذ دورة تدريبيه بعنوان " تشخيص اهم الامراض التي تصيب اشجار الفاكهه والطرق الحديثة لمكافحتها " بمقر المعهد بالجيزة، كذلك تم تنفيذ 8 ايام حقل في امراض بعض المحاصيل بمحافظة الوادي الجديد، فضلا عن (11) يوم حقل عن امراض الذرة الشاميه بمحافظات ( النوباريه – الاسكندريه – البحيرة – كفرالشيخ – الدقهليه – دمياط – الاسماعيليه – السويس – الغربيه – المنوفيه – الشرقيه).

وأشار الى انه تم تدريب حوالي 1655 طالب من الجامعات المصرية المختلفة، على مدار الشهر، حول التقنيات الحديثة للمعهد وعلى الأمراض التى تصيب المحاصيل المختلفة وطرق مكافحتها، فضلا عن التقنيات الحديثة للمعهد وعلى الأمراض التى تصيب المحاصيل المختلفة وطرق مكافحتها.

وقال خليل انه تم نشر 10 أبحاث في مجلات علمية دولية، كذلك تم فحص (546) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخلولها من الناحية المرضية، اضافة الى فحص (117) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة، فضلا الاشتراك فى أعمال (10) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة، وفحص (26) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، كذلك فحص (32) طرد بهم تقاوى محاصيل مختلفة.