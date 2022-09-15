وكيل "أوقاف الإسكندرية" يُكرم الأئمة المتميزين بإدارة العجمى

الإسكندرية أسماء على بدر

كرم الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الخميس، عددا من الأئمة المتميزين بمسجد الكريم بإدارة العجمي بحضور الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية والشيخ محمد بلال مدير إدارة أوقاف العجمي وعدد من مفتشي المتابعة والإدارة والأئمة والدعاة وسط حضور مكثف من أولياء الأمور ورواد المسجد.

وفى سياق آخر تسلمت مديرية أوقاف الإسكندرية الدفعة السابعة من لحوم صكوك الأضاحي بواقع 2 طن بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية و بعض قيادات المحافظة وبعض قيادات مديرية التضامن لتوزيعها بالتعاون مع المحافظة والتضامن على الأسر الأولى بالرعاية بصورة كريمة.

وأكد بيان الاوقاف اليوم أن إجمالي ما وصل إلى الإسكندرية 34 طن لحوم صكوك اضاحي و 75 لحوم صكوك إطعام وقد تم توزيع هذه الكميات على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة وفق كشوف اعدتها مديرية التضامن بالتنسيق مع المحافظة ليصل الحق إلى مستحقيه من اهالينا من الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجا.