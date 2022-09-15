اليوم السابع
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الخميس، 15 سبتمبر 2022 02:56 م
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وزير القوى العاملة يتابع ملف "تعويضات حرب الخليج" ويوجه بسرعة صرف المستحقات

الخميس، 15 سبتمبر 2022 02:50 م
وزير القوى العاملة يتابع ملف "تعويضات حرب الخليج" ويوجه بسرعة صرف المستحقات اجتماع وزير القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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عقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،اليوم الخميس ،بديوان عام الوزارة ، أول اجتماع مع اللجنة العليا لتعويضات حرب الخليج، بعد قراره بتشكيلها ، برئاسة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.

ناقش الاجتماع الدراسة التي تمت من قبل" اللجنة "لـ17 حالة تقدمت بأوراقها للحصول على التعويضات ، حيث تم الموافقة على الصرف لـ8 حالات ، وتم ارجاء الصرف لـ8 أخرين لإستيفاء الأوراق المطلوبة، وحالة واحدة تم رفضها نظرا لسابقة الصرف .

ووجه الوزير اللجنة بسرعة انهاء الإجراءات الخاصة بصرف التعويضات للمستحقين ، لإيصال الحقوق لأصحابها.

 

 

 


القوى العاملة

تعويضات حرب الخليج

المصريين العاملين بالخليج



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