وزير الشباب يتفقد اليوم مشروعات رياضية فى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

يتفقد اليوم وزير الشباب والرياضة، حجر أساس مشروعات رياضية بمدن الشيخ زويد والعريش بشمال سيناء.

ومقررًا وفقا لبيان محافظة شمال سيناء، أن يزور وزير الشباب والرياضة يرافقه محافظ شمال سيناء، مدينة الشيخ زويد، ويضع حجر الأساس لإحلال وتجديد مركز شباب الشيخ زويد.

وتشمل جولة وزير الشباب والرياضة تفقد المدينة الشبابية بالعريش، ويحضر عروض رياضية رياضية بمنتدى الشباب بمدينة العريش.

ويختتم وزير الشباب والرياضة جولته بحضور ختام سباق الهجن بالعريش، وعروض ملكة جمال الإبل وتسليم الفائزين بالسباق الجوائز المخصصة لهم.