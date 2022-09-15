وزير الرياضة يضع حجر أساس مركز شباب الشيخ زويد بتكلفة 6.5 مليون جنيه

شمال سيناء - محمد حسين

وضع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يرافقه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، حجر الأساس لاحلال وتجديد مركز شباب الشيخ زويد، وذلك بحضور كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة ، سعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد ، والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية وأعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن وضع حجر الأساس لاحلال وتجديد مركز شباب الشيخ زويد يأتى ضمن احتفالات محافظة شمال سيناء بذكرى السادس من أكتوبر المجيدة.

وأشار المحافظ إلى أن إحلال وتجديد مركز شباب الشيخ زويد على مساحة 12 فدانا بتكلفة 6.5 ملايين جنيه، ويشمل مبنى إدارى ، مكتبة ، غرفة خلع الملابس، ملعب قانونى، ملعب متعدد الأغراض ، ومضمار.

وبدوره أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اهتمام القيادة السياسية بشمال سيناء .. مؤكدا على رفع كفاءة عدد من مراكز الشباب ودعم الأندية السيناوية.

وأشار الوزير إلى رفع كفاءة الوحدات السكنية بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش ، وصيانة منتدى الشباب فى حى الزهور بالعريش.

كما قام الوزير بمشاهدة عدد من العروض الرياضية بمنتدى شباب العريش من بينها : مهاراتى لياقتى ، الفتاة والمرأة ، الطلائع ، مشروع الموهبة والبطل الأوليمبى ، مشوارى ، برلمان الشباب ، دورة حاسب آلى، وأكاديمية السلة وعروض الكاراتيه والملاكمة وتنس الطاولة .

وتفقد الوزير المدينة الشبابية الدولية ومنتدى الشباب بالعريش.