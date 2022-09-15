وزير الاقتصاد الألماني: أوكرانيا تحتاج لـ350 مليار دولار لإعادة الإعمار

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قال وزير الاقتصاد الألماني،روبرت هابك، إن أوكرانيا ستحتاج إلى 350 مليار دولار من أجل إعادة إعمار البلاد.



وأضاف هابك - خلال اجتماع لوزراء تجارة مجموعة الدول الصناعية السبع خلال اجتماع بولاية براندنبورج الألمانية، حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الخميس أنه ناقش مع مع نظيرته الأوكرانية، يوليا سفيريدنكو، سبل حشد الدعم المالي اللازمة بشأن هذا الصدد .



وتابع "هناك حاجة إلى المزيد من الأموال ..نحتاج إلى أدوات، وصندوق تمويل،بطريقة تخلق فرصة قوية ومستقرة لشركات الاستشمار، لافتًا إلى أنه بإمكان هذا الصندوق العالمي أن يجمع مساعدات من مستثمري القطاع الخاص والبنوك " .