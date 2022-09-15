وحدة أيادى مصر بالغربية تنظم ورشة تدريبية لتعليم فن الديكوباج للسيدات

الغربية عادل ضرة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ورشة العمل التدريبية التي نظمتها وحدة أيادي مصر بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص، لتعليم فن الديكوباج للسيدات بمركز التدريب بالديوان العام.

وأشار محافظ الغربية أن الورشة تأتي في إطار حرص محافظة الغربية على دعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء واستقرار الأسرة والمجتمع باعتبارها شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على البيئة إلى جانب تعزيز دور المرأة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضحت راندا السملاوي رئيسة الوحدة في الغربية أن فن الديكوباج يستخدم في إعادة تدوير مخلفات الورق وغيره من المخلفات لإعادة تزيين المنزل بأشكال رائعة وبالتالي فهو فن صديق للبيئة كما يمكن لربات إنتاج أعمال فنية رائعة في المنزل وبيعها.