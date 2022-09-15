واشنطن: العقوبات الجديدة تستهدف إمكانات الدفاع الروسية في صناعة الفضاء والتكنولوجيا الفائقة

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن العقوبات الجديدة تستهدف إمكانات الدفاع الروسية في صناعة الفضاء والتكنولوجيا الفائقة، وفقا لروسيا اليوم

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه تم إدراج عددا من الشركات التابعة لمؤسسة روس كوسموس الحكومية على قائمة العقوبات، وتعرضت الكيانات القانونية مثل أنظمة الفضاء الروسية، والرابطة العلمية والانتاجية، وأنظمة معلومات الأقمار الصناعيى وغيرها من الشركات المدرجة في روس كوسموس للعقوبات.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أنه قررت الإدارة الأمريكية تشديد العقوبات ضد المجمع الصناعي العسكري وقطاع التكنولوجيا الفائقة في روسيا كما فرضت واشنطن عقوبات على شركة "أكواريوس" الروسية التي تعمل في مجال تطوير وتصنيع وتوريد أجهزة الكمبيوتر.

وفى وقت سابق أعلن الجيش الألماني أنه يعتزم تسليم المزيد من الأسلحة والنظم العسكرية وقاذفات الصواريخ إلى أوكرانيا.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الألمانية، اليوم الخميس أنه بعد اختبار مكثف، سيتم تسليم نظامين إضافيين من أنظمة المدفعية الصاروخية (MARS II) بما في ذلك الذخيرة المرتبطة بها إلى أوكرانيا، ومن المقرر أن يبدأ تدريب الأطقم، بناء على نظام التدريب المعمول به بالفعل، في سبتمبر الجاري في ألمانيا.

وأضاف أن ألمانيا ستوفر أيضا 50 ناقلة جنود مصفحة ذات حماية كاملة من طراز دينجو DINGO وبالتالي ستوفر دعمًا ماديًا للحاجة الأوكرانية لمركبات النقل المحمية.

وأشار البيان إلى أن مركبة نقل DINGO أثبتت نفسها في عمليات النشر والالتزامات الشبيهة بالمهام من وزارة الدفاع الألمانية البوندسفير Bundeswehr وقدمت مساهمة كبيرة في حماية الجنود، ومن المقرر أيضًا أن يبدأ تدريب الأطقم الأوكرانية في ألمانيا في سبتمبر.