اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 سبتمبر 2022 04:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

هيئة الدواء تباشر تعديل مسودة الدستور الدوائى المصرى

الخميس، 15 سبتمبر 2022 02:44 م
هيئة الدواء تباشر تعديل مسودة الدستور الدوائى المصرى هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقدت اللجنة الدائمة لصياغة مسودة الدستور الدوائي المصري، برئاسة الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، ثامن جلسات الاستماع الخاصة بمناقشة آليات صياغة الدستور الدوائي المصري، بحضور الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية.
 
وقالت هيئة الدواء، إنه تم خلال الاجتماع عرض 20 مسودة نهائية للمونوجرافات من مختلف المجموعات، وعرض قائمة بالفصول العامة التي تم إعدادها لإدراجها بالدستور الدوائي المصري وكذلك اّلية إصدار المونوجرافات والفصول العام، ومناقشة الترشيحات من مختلف التخصصات لأعضاء اللجان الفرعية والخبراء، ومناقشة مقترح توفير المواد القياسية للدستور الدوائي المصري، وتناول الاجتماع استعراض المستجدات فيما يخص الشروط والأحكام الخاصة بحقوق النقل والاقتباس من دستور الأدوية الأمريكي وملخص ما تم في التدريب المقدم من قبلهم.
 
حضر الاجتماع كل من المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة الدواء المصرية، والدكتور مدحت أحمد عبد الحميد الغباشي؛ ممثلا عن هيئة الدواء المصرية، الدكتور مصيلحي رجب؛ والدكتور محمد زكريا جاد؛ عضوا مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، واللواء صيدلي طارق محمد عبد الرحمن؛ ممثل عن الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور ماهر محمد الدمياطي؛ ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الناصر بدوي سنجاب؛ ممثلا عن وزارة الصحة والسكان، والدكتورة غادة أحمد عبد الباري؛ عميد كلية صيدلة جامعة القاهرة ممثلا عن كليات الصيدلة، والدكتورة أماني أسامة كامل؛ عميد كلية الصيدلة جامعة عين شمس ممثلا عن كليات الصيدلة.
 
 
 
 

 


هيئة الدواء المصرية

هيئة الدواء

دستور الدواء

الصيدلة



الموضوعات المتعلقة

هيئة الدواء المصرية تصدر قررات جديدة بشأن جداول المخدرات.. إدراج 18 مجموعة صيدلية ومشتقاتها ومستحضراتها إلى القسم الثانى بالجدول رقم1.. وتؤكد: ملتزمون بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالرقابة على المخدرات

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 12:00 م

هيئة الدواء تدرج 18 مجموعة صيدلية ضمن جداول المخدرات.. تعرف عليها

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 10:18 ص

مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة أولوية "صحة النواب" بدور الانعقاد الـ3.. اللجنة: جلسات استماع لوجهات النظر ودراسة ملاحظات النقابة.. تحذير من التعارض مع قانون هيئة الدواء.. ومقترحات بإعادة النظر فى مواد العقوبات

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 03:30 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة