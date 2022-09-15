هيئة الانتخابات بتونس تتلقى المرسوم الرئاسي المنظم للانتخابات التشريعية

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تلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، من رئاسة الجمهورية التونسية، مشروع المرسوم المنظم للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر القادم، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم الهيئة، محمد التليلي المنصري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وقال المنصري إن مجلس هيئة الانتخابات، بصدد دراسة المشروع، باعتبارها جهة استشارية يفرض القانون الأساسي المنظم لعمل الهيئة استشارتها.



وأفاد بأن الهيئة الانتخابية، ستقدم قبل نهاية الأسبوع الجاري، كافة المقترحات القانونية والفنية والتقنية الخاصة بمشروع المرسوم الرئاسي المنظم للانتخابات التشريعية، إلى رئاسة الجمهورية.



وأشار إلى أن الهيئة ستعقد تحت إشراف مجلسها، اجتماعًا يومي الجمعة والسبت القادمين، بحضور الإدارة التنفيذية المركزية والجهوية للهيئة وأعضاء الهيئات الفرعية للتداول في الإعداد للمسار الانتخابي المتعلق بالانتخابات التشريعية.



ورجح عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن يصدر أمر دعوة الناخبين عن رئيس الجمهورية في الموعد المحدد أي يوم السبت 17 سبتمبر الجاري.