نيابة الحسينية تطلب التحريات حول وفاة شاب على يد معالج بزعم استخراج الجن

الشرقية - فتحية الديب

أمرت نيابة الحسينية بالشرقية، بانتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية لشاب بقرية قهبونة لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته التى أودت بحياته على يد معالج بزعم استخراج الجن من جسده وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوفاة شاب داخل منزل بقرية قهبونة التابعة لمركز شرطة الحسينية.

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثمان "أحمد ن ا م"، 31 عاما، وتبين من التحريات الأولية وشهود العيان معاناة الشاب من حالة نفسية واستعانت أسرته بمعالج روحى لعلاجه وقام بضربه زاعما استخراج الجن من جسده حتى فارق الحياة متأثرا بإصابته.

تم إخطار النيابة العامة لمعاينة الجثمان، وتحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثة إلي مشرحة مستشفي الحسينية المركزى.