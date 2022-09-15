ندوة تثقيفية للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل بقرية الشغب فى إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد فرع الأقصر للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر، فعاليات ندوة تثقيفية حول التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل بقاعة المؤتمرات بالوحدة المحلية لقرية الشغب بإسنا، وذلك فى حضور الدكتور أحمد عطية مدير إدارة المستفيدين بالفرع، والمهندسة نورا عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر.

وفى بداية الندوة رحبت المهندسة نورا عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، بكافة الحضور من ممثلى هيئة التأمين الصحى الشامل والجمعيات الأهلية والمواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة، والمشاركين فى الندوة من قرى مركز إسنا، حيث قال أحمد أمين مدير العلاقات العامة، أن هيئة التأمين الصحى الشامل هى المسؤولة عن تمويل منظومة التأمين الصحى الشامل ضمن ثلاث، وهي:- (هيئة التأمين الصحى الشامل وهيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

وشرح أحمد أمين مدير العلاقات العامة، والمشرف على حملات التوعية بالتأمين الصحى الشامل، دور كل هيئة داخل المنظومة وتطرق أيضًا إلى شرح مزايا منظومة التأمين الصحى الشامل داخل وحدات طب الأسرة والمستشفيات، وطرق الاستفادة من الخدمات والجهات المتعاقدة خارج مستشفيات الهيئة، وأشار الدكتور أحمد عطيه، خلال الندوة بالحديث عن تعريف نظام التأمين الصحى الشامل، مؤكدًا على أنه نظام تكافلى إلزامى لجميع المواطنين فى جمهورية مصر العربية يتم تطبيقه على مراحل، وتم اختيار الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى، والتى تضم محافظات :بورسعيد - الأقصر-الإسماعيلية - جنوب سيناء - أسوان – السويس.

وأكد الدكتور أحمد عطية مدير إدارة المستفيدين بالفرع، على أن نظام التأمين الصحى الشامل يبدأ بالتسجيل فى أقرب مركز طب أسرة للمنتفع، وذلك بعد استيفاء الأوراق المطلوبة وفتح ملف طبى لجميع أفراد الأسرة وعمل الفحوصات الطبية، وصرف الأدوية وإجراء العمليات الجراحية داخل مستشفيات التأمين الصحى الشامل والجهات المتعاقدة، مشددًا على أن قانون التأمين الصحى الشامل يتيح للمغتربين خارج المحافظة الحصول على الخدمات الطبية وفقًا للقانون مع إعفاء الغير قادرين من سداد الاشتراكات، والتزام القادرين على سداد اشتراك التأمين الصحى الشامل وذلك لاستدامة الخدمات، كما تطرق إلى شرح آلية تسديد الإشتراكات لأسر العاملين وكيفية الإضافة وكذلك دور إدارة المستفيدين فى التنسيق لتلقى الخدمات خارج وحدات الرعاية بالقطاع الحكومى أو الخاص.

كما قام الدكتور عبدالفتاح دهمش مدير وحدة طب أسرة الشغب، بشرح الخدمات الصحية المقدمة بالوحدات الصحية والتنسيق لها فى الحالات لمراكز طب الأسرة، وفى نهاية الندوة قام الدكتور أحمد عطية والدكتور عبدالفتاح دهمش، بالرد على التساؤلات والشكوى التى تواجه أهالى الشغب عند تلقى الخدمة الصحية، ومعاناة المنتفعين داخل الوحدات الصحية والمراكز الطبية وصعوبة الاتصال بالخط الساخن 15344 بسبب توقف الخدمة بصفة مستمرة، وصعوبة الإجراءات وصرف أدوية بديلة لأصحاب الأمراض المزمنة بالإضافة إلى قوائم الانتظار بالمستشفيات، وناشد إلى إمكانية الاتصال بالخط الساخن 16528 بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة فى حال تأخر الحصول على الخدمات الطبية.

وتأتى هذه الندوة ضمن حملات التوعية والندوات التثقيفية التى يعقدها الفرع فى ضوء توجيهات الأستاذ حسام صادق المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل وتحت إشراف الدكتور محمود عبدالوهاب مدير عام التأمين الصحى الشامل بالأقصر، حيث حضر فعاليات الندوة كل من أحمد أمين مدير العلاقات العامة والإعلام، والمشرف على حملات التوعية بالتأمين الصحى الشامل، ومحمود جابر مدير وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر، والمهندسة عزيزة آدم رئيس الوحدة المحلية لقرية الشغب، كما شارك من جانب هيئة الرعاية الصحية الدكتور عبدالفتاح دهمش مدير وحدة طب أسرة الشغب، وإيناس حسن مدير فرع مؤسسة بوابتك للخير، وإبراهيم أحمد ممثلًا عن ذوى الاحتياجات الخاصة، وتم التنسيق للندوات التوعوية من سماح أحمد ورأفت صادق بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالفرع.



الرد على تساؤلات الأهالى خلال فعاليات الندوة بمدينة إسنا



حضور ندوة حول التأمين الصحى الشامل بقرية الشغب فى إسنا