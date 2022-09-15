ندوة تثقيفية لدعم الأطفال برعاية المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، تنظيم فعاليات ندوة تثقيفية للأطفال في إطار التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة التضامن الإجتماعي، وذلك تحت رعاية المنظمة العالمية لخريجى الأزهر فرع الأقصر، برئاسة الشيخ محمد الطيب رئيس الفرع، والشيخ محمد الرملي حسين نائب رئيس الفرع، وضياء الدين أحمد محمد الأمين العام.



وفى هذا الصدد قامت الواعظة الدكتورة سمر محمد حسانى من فريق المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، بإلقاء ندوة تثقيفية للأطفال بمركز إدراك للتدريب، حثتهم من خلالها على أهمية العمل بالقرآن وعدم الإقتصار على الحفظ دون الفهم، وبينت فضل القران من خلال قول النبى صلى الله عليه وسلم : "إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ" .



وقامت الواعظة الدكتورة سمر محمد حسانى، خلال الندوة، ببيان معاني قصار السور وتفاعل الأطفال معها من خلال طرح الأسئلة الهامة ووضحت الدكتورة للأمهات أهمية إلحاق أبناءهم بحلقات التفسير وتحفيزهم على التطبيق العملى لآيات القرآن الكريم خاصًة الآيات التي تحث على الأخلاق الحميدة.



كما عقد أحمد أبو بكر عمار عضو المنظمة فعاليات محاضرة بعنوان (كيفية التعامل مع الأطفال) بمقرأة فاطمة الزهراء بالقرنة، حيث بدأت اللقاء فاطمة أحمد عطية ورحبت بالجميع، وقدمت الشكر الحاضرات على اهتمامهم وقدمت نبذة مختصرة عن موضوع المحاضرة، بعد ذلك بدأت المحاضرة عن أهمية التربية وخاصة في المراحل الأولى للطفل، والتي عليها تبني شخصية الطفل وتم التنبيه على اهمية مراعاة أفعال وتحركات الوالدين، لأن الطفل في هذه المرحلة يقلد كل ما يسمعه أو يشاهدة دون معرفة الصح من الخطأ، وتناولت المحاضرة أهم المحاور الرئيسية التي يركز عليها الوالدين وهي:- ( كلمات بسيطه يمكن أن تغير حياة طفلك - فن الحوار مع الطفل - فن الإستماع إلى الطفل - اعطاء الطفل حق الإختيار - عدم التفرقة في المعاملة بين الأطفال - اختيار القدوة المناسبة - وقدم شرح العناصر بطريقة علمية مبسطة وسهلة)، وتمت مناقشة الأسئلة التي طرحها الحاضرون.





محاضرة حول كيفية تربية الطفل برعاية المنظمة العالمية لخريجى الأزهر



محاضرة حول كيفية تربية الطفل



ندوة تثقيفية لدعم الأطفال



