نائب محافظ بورسعيد وسفير أوزباكستان يتفقدان عددا من المصانع.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تفقد المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، والسفير منصوربيك كيلينشيف سفير جمهورية اوزبكستان لدى مصر، عددًا من المصانع بجنوب بورسعيد، وذلك في إطار زيارة السفير للمحافظة؛ لبحث سبل التعاون في عدد من المجالات على رأسها مجال الصناعة، رافقهما خلالها محمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية والمهندس حسام جبر والمهندس محمد عبد الكريم.



وبدأت جولة نائب المحافظ وسفير أوزبكستان لدى مصر بتفقد مصنع اللوتس للملابس الجاهزة ، عقبه تفقد مصنع الواتكس بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، حيث تم استعراض سير العمل ومعدلات الإنتاج داخل المصانع المذكورة، وانتهت الجولة بزيارة الغرفة التجارية بببورسعيد.



وأشاد سفير أوزبكستان لدى مصر بالطفرة الصناعية التي شهدها على أرض بورسعيد، مؤكدا على ترحيبه بالتعاون الكامل مع محافظة بورسعيد في المجال الصناعي بما يحقق أهداف التنمية الصناعية التي يستهدفها الجانبان.





الجولة بأحد المصانع



الزياره في إحدى المصانع



جولة نائب المحافظ والسفير