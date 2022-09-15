نائب محافظ الغربية: استمرار رصف شارع البحر ولا صحة لتأخر مستحقات الشركة

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية على استمرار الأعمال فى رصف وتطوير شارع البحر بالمحلة من قبل الهيئة القومية للإنتاج الحربى وبواسطة أحد مقاوليها المتخصصين فى أعمال الرصف وتحت إشراف اللجنة الاستشارية للطرق من كلية الهندسة جامعة بنها من خلال تمويل إضافى تم تخصيصه من قبل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وأضاف لـ اليوم السابع أن المشروع يهدف لتحسين الطريق الرئيسى بالمدينة والذى عانى من كثير من العيوب اإلنشائية وعدم وجود نظام صرف امطار به وهو مادفع وزارة التخطيط على الموافقه على تنفيذ الأعمال.

وأفاد نائب المحافظ أن شكوى بعض المواطنين من تأخير الأعمال يرجع لسببين هما قصر فترة الأعمال اليومية مع إزدحام الحركة المرورية بالشارع الرئيسى بالمدينة إلى جانب أن الأعمال تتم ليلا فقط لعدم إمكانية العمل نهارا.

وأضاف إلى ظهور العديد من العقبات الفنية الخاصة بأعمال صرف المطر وظهور عيوب داخلية بالطبقات أسفل طبقة الاسفلت القديمة استدعت إعادة تصميم وإزالة بعض الأماكن ظهرت عند العمل بالطريق.

وأشار إلى أنه للتغلب على المشكلة الخاصة بقصر فترة العمل قامت المحافظة بتجهيز طريق بديل يبدأ من مزلقان العلو مرورا بشارع جمال عبد الناصر ليكون بديل للطريق الرئيسى خلال فترة العمل لتستمر طوال اليوم وجارى الانتهاء منه.

وأوضح أن هناك بعض الشائعات التى أطلقها البعض حول التمويل المالى للمشروع وتأخر صرف المستحقات للشركة المنفذة.

من جانبه اكد العميد نهاد عويضه ممثل الهيئة القومية للإنتاج الحربى بالغربية أنه لا صحة لتأخر حصول شركة الإنتاج الحربى على مستحاقتها من المحافظة فى هذا المشروع وأن المحافظة قامت بالفعل بدفع الدفعة المقدمة فى موعدها ويتم صرف أى مستخلصات خاصة بالمشروع.

عند تقديمها، مشيرا أن الهيئه القومية للإنتاج الحربى تعمل على مدار الساعة فى عدة مشروعات بالمحافظة لإنهاء جميع الأعمال على الوجه المناسب وطبقا للمواصفات القياسية.