ميناء دمياط يستقبل 63000 طن قمح قادمة من روسيا

دمياط - فريق المحافظات

استقبل ميناء دمياط، اليوم 8 سفن متنوعة، بينما غادر 7 سفن أخري، ليصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

كما استقبل ميناء دمياط أيضا، ناقلة الغاز المسال "GASLOG WINCHESTER" والتى ترفع علم بريطانيا و يبلغ طولها 290 مترا و بعرض 47 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 65000 طن من الغاز المسال، فضلا عن السفينة "EMMAKRIS I" و التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 217 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21878 طن تشمل: 2400 طن خميرة و6945 طن رمل و12533 طن يوريا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38858 طن تشمل: 14800 طن قمح و4536 طن ذرة و2808 طن خشب زان و2697 طن ابلاكاش و8517 طن خردة و5500 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 629 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 130 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2075 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 96507 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 169615 طنا.

كما غادر أيضا قطارى بضائع بحمولة إجمالية 2549 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بالإضافة إلي قطارين آخرين بعد أن تم تفريغ وشحن عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية و السادس من أكتوبر ،بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 4184 شاحنة.