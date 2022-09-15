من قطع الخردة القديمة.. جدارية "الأسماك والبحر" أهم مقتنيات مكتبة الإسكندرية الفنية

الإسكندرية جاكلين منير

يعد العمل الفنى جدارية "الأسماك والبحر" أهم المقتنيات الفنية بمكتبة الإسكندرية، وهو عمل نحتي مركب للفنان صلاح عبد الكريم بعنوان "الأسماك والبحر"، استخدم فيه الفنان مجموعة متنوعة من قطع الحديد القديمة (الخردة) في تكوين مستوحى من أعماق البحر والبيئة البحرية السكندرية.

وصلاح عبد الكريم (1925-1988) فنان ونحات مصري من الفيوم متخصص في التصميمات الداخلية مستخدمًا خامة الحديد ويعد رائدًا في فن تشكيل الحديد الخردة.

يذكر أن مكتبة الإسكندرية صرح ثقافى كبير تقدم خدمات كثيرة ومتنوعة مثل القراءة والاطلاع والبحث العلمي، وقطاع المتاحف، وخدمة حفظ المخطوطات وترميمها حيث تضم 6 آلاف مخطوط أصلي و120 ألف مخطوط مصور و15 ألف كتاب نادر، بالاضافة الى معمل ترميم المخطوطات

كما تملك المكتبة أيضا إمكانيات إلكترونية هائلة حيث تضم مكتبات رقمية كاملة وأرشيف هائل للصحف والمجلات، مخزنة على أجهزة ضخمة، تمكن الباحثين من إنهاء أعمالهم في وقت قصير، فضلا عن المراكز البحثية المتخصصة في الدراسات الاستراتيجية والهلنستية وبرامج المرأة والتنمية المستدامة بالإضافة إلى إدارة النشر.