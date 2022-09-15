من البيت.. اعرف كيفية استخراج شهادة تحركات فى 5 خطوات

كتب سليم على

حرصت أجهزة وزارة الداخلية على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين، وسعت إلى مواكبة التطور التكنولوجى الهائل، والاتجاه نحو التحول الرقمى فى مختلف المنشآت والأجهزة التابعة لها، وذلك للتخفيف عن المواطنين، وتقديم الخدمات الأمنية لهم بسهولة ويسر ووقت أقل. وفى السطور التالية نرصد خطوات استخراج شهادة تحركات من المنزل:

أولا: الدخول على موقع وزارة الداخلية https://moi.gov.eg.

ثانيا: إنشاء حساب على الموقع، من أعلى الصفحة الرئيسية، من خانة "تسجيل دخول"، وبعدها اختيار "إنشاء حساب جديد"، ومن ثم إدخال البيانات الشخصية الصحيحة، والرقم القومي للاستفادة بالخدمات المقدمة.

ثالثا: الدخول فى خانة الخدمات الإلكترونية.

رابعا: تقدم وزارة الداخلية خدمة استخراج "شهادة التحركات" والتي تفيد بتحركاته خارج مصر وإلى مصر خلال فترة زﻣﻨﻴﺔ محددة، ليتم تقديمها للجهات المعنية، فيتم إصدار الشهادة لمقدم الطلب أو من ينوب عنه، وفقاً للبيانات المتاحة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيَّة.

خامسا: يمكن الاستفادة بالخدمة عبر تسجيل الدخول، وملء طلب شهادة التحركات، ودفع رسوم الخدمة، وتحديد موعد الاستلام، واستلام الشهادة من مقر الإدارة العامة للجوزات والهجرة.