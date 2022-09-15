اليوم السابع
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من أجل التغير المناخى.. ملياردير أمريكى يتبرع بشركته لإنقاذ الكوكب

الخميس، 15 سبتمبر 2022 12:26 م
من أجل التغير المناخى.. ملياردير أمريكى يتبرع بشركته لإنقاذ الكوكب الملياردير إيفون شوينارد
وكالات الأنباء

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أعلن الملياردير الأمريكى المؤسس لشركة "باتاغونيا" لبيع الملابس أنه تنازل عن شركته إلى صندوق خيرى، مشيرا إلى أن جميع الأرباح ستخصص لإنقاذ كوكبنا من تداعيات التغير المناخى، حسبما نقلت "سكاى نيوز".

وقال الملياردير إيفون شوينارد إنه قرر التخلى عن ملكية الشركة ومنحها لمنظمة فريدة وذات مصداقية وغير ربحية.

وأضاف شوينارد أنه في ظل الهيكل الجديدة، فإن "أى ربح لم يتم إعادة استثماره في إدارة الأعمال، سيخصص لمكافحة تغير المناخ".

وتابع: "بدلا من استخراج الموارد من الطبيعة وتحويلها إلى ثروة، سنستخدم الثروة التي تخلقها باتاغونيا لحماية الطبيعة".

وزعم أن هذ الثروة ستبلغ حوالي 100 مليون دولار سنويا، اعتمادا على الحالة المالية للشركة.

وتأسست الشركة في عام 1973، وتقدر إيراداتها هذا العام بـ1.5 مليار دولار، بينما يُعتقد أن صافي ثروة شوينارد يناهز 1.2 مليار دولار.

 


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