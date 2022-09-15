مقتل 8 عسكريين بكمين مسلح فى بوركينا فاسو

وكالات

قتل ثمانية جنود بكمين نصبه مسلحون مجهولون لوحدة عسكرية في ولاية أودالان بمنطقة الساحل شمالي بوركينا فاسو، حسب ما أعلنه الجيش الأربعاء.

ووقع الحادث يوم الثلاثاء خلال حركة عودة للوحدات المنخرطة في الرد والتفتيش التي بدأت في أعقاب الهجوم على مفرزة ديو يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل اثنين في صفوف الجيش، بحسب البيان.

وقال جيش بوركينا فاسو "في مواجهة نيران العدو الكثيفة، قامت وحدة من فوج المشاة الكوماندوز الحادي عشر برد فعل قوي وشجاع بشكل خاص أجبر الإرهابيين على الفرار تاركين وراءهم 41 جثة، كما تم الاستيلاء على أسلحة وذخيرة وعربات دارجة".

وأوضح الجيش أن تدخل التعزيزات سمح بإجلاء الجرحى للخدمات الصحية التابعة للجيوش لرعايتهم.

ومنذ عام 2015، كانت بوركينا فاسو هدفا لهجمات إرهابية خلفت العديد من الضحايا وآلاف النازحين داخليا.