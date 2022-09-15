مقتل يمنيين اثنين فى اشتباكات عنيفة غربى تعز

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قٌتل مواطنان يمنيان، إثر اشتباكات عنيفة فى مفرق شرعب غرب محافظة تعز

وذكرت مصادر يمنية - حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية، اليوم الخميس أن اشتباكات اندلعت بين عناصر حوثية بمفرق شرعب، تسببت بمقتل المواطن محمد سيف علي سعيد، والمواطن محمد عبدالواسع، وهم من موظفي مصنع الشيباني للطلاء.



وأعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمني، أول أمس، أن الحوثي نفذت 220 خرقا للهدنة الأممية في عدد من المحافظات، مبينا أن الخروقات شملت إطلاق النار على مواقع الجيش اليمني بالمدفعية والطائرات المسيّرة المفخخة، فضلا عن استقدام تعزيزات واستحداث مواقع وتحصينات وسواتر ترابية، وكذا نشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.