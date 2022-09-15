معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة جنوب الوادى تستقبل طلاب الشهادات الفنية

وأضاف الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه يتم تقديم الدعم الفنى للطلاب من خلال نخبة من مهندسى مركز المعلومات لمساعدة الطلاب على تسجيل الرغبات بشكل صحيح على الموقع الإلكترونى، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص معملي التطوير 1 و2 بمقر الجامعة بقنا بمبنى المدرجات وقاعة المؤتمرات والمجهزان بـ38 جهاز حاسب آلى لتسجيل الرغبات، كما تم تخصيص معمل حاسب آلى مجهز بـ20 جهازا بكلية التربية بالغردقة .