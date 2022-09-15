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معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة جنوب الوادى تستقبل طلاب الشهادات الفنية

الخميس، 15 سبتمبر 2022 02:26 م
معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة جنوب الوادى تستقبل طلاب الشهادات الفنية الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى
قنا- صابر سعيد

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أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، أن معامل التنسيق الإلكترونى بمقر الجامعة بقنا، وفرع الجامعة بالغردقة تبدأ اعتبارا من اليوم الخميس 15 سبتمبر حتى الخميس 22 سبتمبر استقبال طلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى، وذلك وفقا للقواعد المعلنة من وزارة التعليم العالي.
 
وأضاف الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه يتم تقديم الدعم الفنى للطلاب من خلال نخبة من مهندسى مركز المعلومات لمساعدة الطلاب على تسجيل الرغبات بشكل صحيح على الموقع الإلكترونى، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد.
 
جدير بالذكر أنه تم تخصيص معملي التطوير 1 و2 بمقر الجامعة بقنا بمبنى المدرجات وقاعة المؤتمرات والمجهزان بـ38 جهاز حاسب آلى لتسجيل الرغبات، كما تم تخصيص معمل حاسب آلى مجهز بـ20 جهازا بكلية التربية بالغردقة .

 


جنوب الوادي

معامل التنسيق

الشهادات الفنية

يوسف غرباوي

اخبار قنا



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