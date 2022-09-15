مصرع 3 أطفال غرقا فى حادثين منفصلين بجرجا ودار السلام بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهدت محافظة سوهاج وقوع حادثى غرق الأول بإحدى الترع بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، حيث لقى طفلين شقيقين مصرعهما غرقا والثانى بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى المحافظة، حيث لقى طفل مصرعه غرقا بنهر النيل أيضا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغين منفصلين الأول بورود بلاغ لمركز شرطة جرجا بغرق طفلين بترعة دائرة المركز، انتقل قوات وحدة الإنقاذ النهري " وتم انتشال الجثتين " وبالفحص تبين غرق كل من الطفل حمدي ف ع ا 5 سنوات وشقيقه الطفل خالد ف ع ا 5 سنوات ويقيمان بذات الناحية.

تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفي جرجا العام وبسؤال عمهما المدعو حمدي ع ا 50 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو المذكورين علي حافة الترعة المواجهة لمنزلهما إنزلقت قدم الأول وسقط بها وحال محاولة الثاني إنقاذه سقط أيضاً مما نتج عنه غرقهما ووفاتهما ونفي الشبهة الجنائية.

وجاء البلاغ الثانى من مركز شرطة دار السلام بغرق طفل بنهر النيل دائرة المركز إنتقل وحدة الإنقاذ النهري "وتم إنتشال الجثة" وبالفحص تبين غرق المدعو إيهاب ش ا ق ا 15 سنة طالب ويقيم بذات الناحية.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جرجا العام وبسؤال والده المدعو شحات ا ق ا 45 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء قيام نجله المذكور بالإستحمام بنهر النيل بذات الناحية ولعدم إجادته السباحة غرق بـه ونفي الشبهه الجنائية وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن المتوفين الثلاثة.