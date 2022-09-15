أعلن مسئولون هنود، أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم فيما أصيب 12 آخرون، إثر سقوط الحافلة التى كانت تقلهم فى واد عميق بمقاطعة "راجورى" فى ولاية "جامو وكشمير".
ونقلت قناة "إن دى تى فى" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن هؤلاء المسئولين قولهم:"إن الحادث وقع عندما كانت الحافلة في طريقها إلى مدينة (جامو) حيث انزلقت على الطريق ثم سقطت في واد عميق" مشيرين إلى أن قوات الأمن والسكان المحليين بدأوا عمليات إنقاذ.
ويأتي هذا الحادث عقب يوم من وقوع آخر مماثل أسفر عن مصرع 11 شخصا وإصابة 28 آخرين في مقاطعة "بونش" بالولاية.
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