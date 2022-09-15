مصرع شخص وإصابة 19 فى حادث تصادم برافد الطريق الدولى بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى شخص مصرعه، وأصيب 19 آخرين فى حادث تصادم بين سيارتين، فى المنطقة الرابطة مع رافد الطريق الدولى الساحلى، في مدخل مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، ليجري رفع حالة الطوارئ في مرفق إسعاف كفر الشيخ، الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين، وكذلك رفع حالة الطوارئ بمستشفيات البرلس المركزي، ومستشفي بلطيم النموذجي لاستقبال المصابين في الحادث.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا، من مأمور مركز شرطة البرلس يفيد بوقوع حادث تصادم الطريق الدولي الساحلي، في المنطقة الرابطة مع رافد الطريق الدولي الساحلي، في مدخل مدينة بلطيم، لينتج عن ذلك مصرع شخص وإصابة 19 بإصابات مختلفة.

وجرى الإعلان عن رفع حالة الطوارئ بمستشفي بلطيم النموذجي، عقب وصول إشارة من غرفة عمليات الإسعاف بوقوع الحادث، ومن بعدها جرى أيضًا رفع حالة الطوارئ بمستشفى برج البرلس للإستعداد لاستقبال المصابين، وذلك نظرًا لارتفاع الأعداد بشكل كبير.

ويجري الآن فحص المصابين والتعامل معهم من قبل الفرق الطبية، حيث تنوعت الإصابات في ذلك الحادث، لتقوم الأطقم الطبية بعمل الفحوصات والأشعات اللازمة للمصابين.