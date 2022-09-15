مصرع شاب صعقا بالكهرباء خلال العمل فى مدينة الطود بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت مدينة الطود شرق محافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، مصرع شاب صعقاً بالكهرباء خلال العمل فى نزل شباب بالمدينة، وتم نقل جثمانه لمشرحة المستشفى لحين فحصها من رجال الطب الشرعي والتصريح لذويه بالدفن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بمصرع شاب يبلغ من العمر 32 سنة، خلال عمله فى نزل الشباب الطود صعقاً بالكهرباء، وتم على الفور نقل جثمانه لمشرحة المستشفى، لحين فحصها من رجال الطب الشرعي والتصريح لذويه بالدفن، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إصابة مواطن وسائق توك توك فى حادثي مرور بوسط المدينة، وتم نقل المصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر، حيث كانت البداية بتلقى اللواء دكتور هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ومركبة توكتوك، مما أسفر عن إصابة "الشاذلى.ح.ف" 25 سنة، سائق التوك توك بكدمات وسحجات وكسر فى الذراع الأيمن والقدم اليسري، وتم نقله لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر، لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة والعلاج.

كما أنه لدى خروج المواطن "أيمن.س" 45 سنة صاحب محل، لعبور شارع أحمد عرابي لركوب دراجته البخارية والتوجه لمنزله، صدمه بالخطأ نتيجة السرعة الزائدة توك توك، مما أسفر عن إصابته بكدمات فى الرأس وسحجات واشتباه ارتجاج بالمخ، وتم على الفور نقله لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر، لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة والعلاج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.