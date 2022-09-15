مصرع سيدة وإصابة زوجها وسائق فى حادث تصادم بالشرقية

لقيت سيدة مصرعها، فيما أصيب زوجها وسائق توك توك إصابات بالغة، إثر تعرضهم لحادث لحادث تصادم سيارة نقل بتوك توك بميدان المنسى بندر منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتولت النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزى، بوصول سيدة جثة هامدة، وإصابة زوجها وسائق توك توك إصابات بالغة.

وتبين من التحريات أثناء تصادم سيارة نقل محملة بأسطوانات غاز، بتوك توك بميدان المنسى بندر منيا القمح، بسبب السرعة مما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة زوجها وقائد التوك توك، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.