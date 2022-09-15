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مساعد وزير الداخلية الأسبق لتراخيص السلاح: بدء تجديد تراخيص السلاح فى أكتوبر

الخميس، 15 سبتمبر 2022 06:00 ص
مساعد وزير الداخلية الأسبق لتراخيص السلاح: بدء تجديد تراخيص السلاح فى أكتوبر اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق مع محرر اليوم السابع
كتب محمود عبد الراضي

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قال اللواء رأفت الشرقاوى مساعد وزير الداخلية الأسبق لتراخيص السلاح، أن التجديد السنوى سيحل فى الأول من أكتوبر لكل من:

- تجديد تراخيص الأسلحة والذخائر.

-تجديد تراخيص شركات الأمن والحراسة.

- تجديد محلات بيع الملابس العسكرية 

-تجديد ترخيص شركات التنقيب عن البترول والذهب 

وأضاف الشرقاوى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن فترة التجديد تنتهى يوم 30 نوفمبر، أما إذا تقدم خلال شهر ديسمبر فلا بد أن يكون بعذر معتمد ينتهى فى 31 ديسمبر، ويصبح التراخيص ملغيا لعدم التجديد اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير، وعلى المرخص سرعة تقديم السلاح فورا لقسم الشرطة الصادر منه الترخيص، حتى لا يتعرض للعقوبة الواردة بالقانون وتتخذ حيالة الإجراءات من سحب السلاح وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنها.


اللواء رأفت الشرقاوي

شركات التنقيب عن البترول والذهب

تراخيص السلاح

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