اليوم السابع
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الخميس، 15 سبتمبر 2022 08:48 م
أكرم القصاص
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مدير أمن سوهاج يتابع أعمال إخماد حريق مزرعة صرف صحي بالكولة بأخميم

الخميس، 15 سبتمبر 2022 07:36 م
مدير أمن سوهاج يتابع أعمال إخماد حريق مزرعة صرف صحي بالكولة بأخميم أعمال إخماد حريق مرزعة الصرف الصحى بأخميم
سوهاج محمود مقبول

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انتقل اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إلى منطقة الكولة دائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج لمتابعة أعمال إخماد الحريق الذى نشب اليوم بأشجار مزرعة الصرف الصحى بالمنطقة والتأكد من سلامة القائمين على عملية إخماد النيران من أطقم الحماية المدنية وكذلك أعمال محاصرة النيران والحد من انتشاره.

وعلى جانب آخر تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، حريق بمزرعة الصرف الصحي بقرية الكولة بأخميم، حيث توجهت على الفور سيارات الإطفاء والحماية المدنية لإخماد الحريق ومنع انتشاره .

وانتقل المحافظ إلى موقع الحريق وتابع ميدانيا عمليات الإطفاء، حيث انتشرت سيارات الإطفاء بالموقع، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، دون أية خسائر أو إصابات بشرية، وثمن " الفقي " جهود رجال الحماية المدنية، مؤكدا على أهمية التدخل السريع في حال وجود أية أزمة لمنع تفاقمها والسيطرة عليها، حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات.

 


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