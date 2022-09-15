محافظ شمال سيناء: تنظيم سباق دولى للهجن بالعريش إبريل المقبل

شمال سيناء - محمد حسين

كشف اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه يجرى التجهيز لتنظيم سباق دولى للهجن فى مدينة العريش إبريل القادم .

وأضاف محافظ شمال سيناء فى تصريح لـ"اليوم السابع" على هامش الاحتفال بختام مهرجان العودة لسباقات الهجن بالعريش بعد توقف 14 عاما، أن شمال سيناء على أرضها تأسست رياضة سباقات الهجن وانتقلت لكل أنحاء محافظات مصر.

وتابع أنه بعد نجاح مهرجان سباق الهجن التنشيطى بالعريش، يجرى التجهيز لعودة سباقات الهجن بمهرجانات دولية خلال شهر أبريل القادم تزامنا مع الاحتفال بأعياد تحرير سيناء، مضيفا أن المهرجان القادم، سينظم بصورة أقوى وتجهيزات فنية متكاملة .

وأسدل بعد ظهر اليوم الستار على فعاليات مهرجان سباق الهجن بالعريش اليوم بتوزيع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الجوائز على اصحاب الهجن الفائزه بالمركز الأول .

واجريت فعاليات السباق على مدار 30 شوطا تنافست فيها الهجن بعدد 360 جمل .

وكانت انطلقت اليوم فعاليات اليوم الختامى لمهرجان سباق الهجن بالعريش، مبكرا وشهد المضمار انطلاق 26 شوطًا وتواصلت حتى نهاية اليوم واختتمت بعروض الختام وعرض ملكة جمال الإبل وتسليم الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب الجوائز للفائزين.

وكان وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إشارة انطلاقة السباق بمضمار نادى الهجن المصرى بالعريش بمنطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش مساء امس .

وأكد محافظ شمال سيناء، على أن مهرجان سباق الهجن يعد أولى الفعاليات للاحتفال المحافظة بذكرى السادس من أكتوبر لافتًا إلى أنه عرس رياضى واجتماعى كبير بهدف إعلان مدينة العريش بصفة خاصة وشمال سيناء بصفة عامة آمنة.

وأضاف "شوشة" أن هذا السباق يجرى بمشاركة 360 جملًا من مختلف الأعمار، مؤكدًا أن هذا العدد للهجن المشاركة لم يشهده سباق من قبل، مشيرًا إلى أنه من بين مطالب المحافظة من وزارة الشباب والرياضة انشاء قرية أوليمبية بالقرب من مضمار نادى الهجن الرياضى بالكيلو 17 غرب مدينة العريش حيث أن المكان يناسب إقامة القرية.

وأوضح محافظ شمال سيناء أنه لأول مرة بعد توقف عدة سنوات تقام بطولة لسباقات الهجن على مضمار نادى الهجن الرياضى بالعريش، حيث أن آخر بطولة أجريت في عام ٢٠٠٨، مؤكدًا علي أن نادى الهجن الرياضى المصرى هو أول نادى لسباقات الهجن فى مصر تم إشهاره في الأول من أغسطس عام 1997، وعلى أرضه انطلقت السباقات ووصلت لكل محافظات مصر، وأقيمت سباقات هجن محلية ودولية كما نظمت على أرضه بطولات سباقات هجن عربية، وكان واجهة لكل أهل الهجن من مصر والوطن العربى، وجمهورها من المتابعين.

وأضاف أن عودة نشاط سباقات الهجن لمدينة العريش سيضيف رواجًا اقتصاديًا وسياحيًا، مثمنًا دور القبائل فى المشاركة في السباق، ومؤكدًا على أن مضمار السباق فى هذا المكان مخصص بعرض 20 مترًا فى طول 8 كيلومترات، ويعد الأطول من نوعه على مستوى ميادين السباقات فى مصر بينما تبلغ المساحة الإجمالية للموقع 4 ملايين و750 ألف مترًا مربعًا.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أنه أقيم على هامش سباق الهجن عدد من الأنشطة والفعاليات الفنية والرياضية، ومعرض للمنتجات البدوية والسيناوية، ومعرض آخر للفن التشكيلى، مؤكدًا على استخدام تقنية حكم الفار (VAR) لأول مرة فى سباقات الهجن بشمال سيناء (أى تقنية حكم الفيديو فى السباقات لتحديد الفائز).