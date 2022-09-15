محافظ المنوفية يتابع أعمال رصف وتطوير طرق "42 أشمون - سنتريس" و"دناصور - أبو كلس"

المنوفية - فريق المحافظات

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بدء أعمال الرصف والتطوير بطريق 42" أشمون /سنتريس" بطول (8)كم تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى ، حيث جارى أعمال قطع الفرمة وتكسير الطبقات الأسفلتية المتهالكة بطول الطريق تمهيداً للبدء في أعمال الرصف ، وشدد المحافظ على القائمين بتكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال المقررة مع الإلتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية اللازمة كونه طريق حيوى وهام ، يأتي هذا في إطار ما يقوم به محافظ المنوفية من متابعات ميدانية لأخر مستجدات الموقف التنفيذى لخطة الرصف الجارى تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة كون قطاع الطرق أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة.

كما تابع محافظ المنوفية أعمال وضع الطبقة الأسفلتية النهائية بالطريق الإقليمى كفر داود/السادات بداية من الإسعاف وحتى مدخل عزبة غنيم بكفر داود بإستخدام تقنية ( FDR ) لإعادة تدوير الطبقات الأسفلتية المتهالكة تمهيداً لأعمال الرصف تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى ، والأعمال التحضيرية لرصف طريق ( دناصور /أبو كلس ) بمركز الشهداء من رفع كافة نواتج التطوير وإزالة المخلفات تمهيدا لفرد طبقة الأساس بالطريق ، وكذا متابعة بدء قطع الفرمة بالقطاع الأول بطريق (16) " العراقية- زاوية الناعورة "بطول 22كم ، كما تم متابعة أعمال فرد وتسوية طبقة الأساس بطريق (25) " (كفر عشما /العراقية /منشأة سلطان ( بطول (7)كم كونه أحد أهم الطرق الهامة التي تربط مركزى الشهداء ومنوف ، وكذا فرد طبقة السن بطريق (732) من كوبرى الحلفاية " المشتل الموقف الجديد /ساحل الجوابر /دراجيل " وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وفى ذات السياق وفي مركز تلا تم متابعة إستمرار الأعمال التحضيرية بشارع البر الغربى بطول (900) متر وشارعى سيدي عز الدين بمجموع أطوال (1600)م وشارع محمد محمود بطول (500) م ، فضلا عن الانتهاء من قطع الفرمة بشارع خلف مجلس المدينة بطول (300)م وشارع خلف الحملة الميكانيكية بطول (150)م تمهيدا للبدء فى تركيب البلدورات والأرصفة الجانبية ، تأتي تلك الأعمال ضمن (11) شارع سيتم رصفهم بنطاق المدينة وهم (المحكمة ، العقيد ، مستشفى الحميات ، مدرسة عمر الأشقر ، وكذا امتداد المساكن ، مساكن سوق الحديد ، البحيرى ، جبانة الأقباط ) وتضم أعمال التطوير قطع الفرمة وتكسير الطبقات الأسفلتية المتهالكة وإنشاء بلدورات وأرصفة جانبية وبلاعات أمطار تمهيدا للبدء في أعمال الرصف .

وفى مركز قويسنا، جارى أعمال الرصف بمدخل مدينة قويسنا بداية من ميدان سليمان متولى وحتى ميدان الزراعة وشارع الشباسى وقطع الفرمة بشارع بورسعيد بنطاق المدينة ، وتم التشديد على الشركات المنفذة بتحقيق نقلة نوعية بمستويات الأداء كونها منطقة حيوية وهامة.

وفى نطاق حى غرب شبين الكوم انتظام سير العمل بأعمال الرصف وفرد الطبقة الأسفلتية النهائية بالمنطقة المحيطة بمجمع الخدمات الحكومية، وأعمال الدهانات بشارع جمال عبد الناصر لإضفاء مظهراً جمالياً وحضاريا بالشارع.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتواجد الميدانى بصفة مستمرة لمتابعة الموقف والتواصل المباشر مع الشركات لتذليل العقبات أمامهم أولاً بأول، مؤكداً بأن المحافظة تتبنى خطة طموحة لرصف أكبر عدد ممكن من الشوارع والطرق الرئيسية والتي ستساهم بدورها في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية وتنشيط حركة التجارة داخل المحافظة.