محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يتابعان المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

القليوبية إبراهيم سالم

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على حرص الأجهزة التنفيذية على تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، وهو ما يعكس جدية الدولة المصرية في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ إنطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة من أجل تحسين نوعية الحياة ووضع خريطة للمشروعات الخضراء للوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام داخل المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ القليوبية، لمتابعة مشروعات المحافظة المقدمة للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور ناصر الجيزاوي، والدكتور محمود العراقي نائبي رئيس الجامعة، بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والدكتور محمد عبد الله مدير إدارة المخلفات الصلبة، والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني.

وأوضح محافظ القليوبية، أنه يتم تقديم المشروعات سواء من الجهات الحكومية أو المواطنين على المنصة الإلكترونية ، حتى 18 سبتمبر 2022 الجاري، ويقوم منسق بالمحافظة ومسئول بوزارة التخطيط باستعراض كيفية الدخول على المنصة خطوة بخطوة للتسهيل على المواطن العادي كيفية الدخول لتقديم مشروعه وكيفية استيفاء المعايير.

واتفق المحافظ ورئيس الجامعة، بأن يتم عمل جلسات تعارف وعصف ذهني لكل المتقدمين للتوعية وشرح هدف المبادرة والمقصود منها بفئاتها الست، وهى (المشروعات كبيرة الحجم - المشروعات المتوسطة – المشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة) – المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة – المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح – المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة).

ومن جانبه، أكد محافظ القليوبية، أن المبادرة تأتي ضمن استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما ناقش المحافظ ورئيس الجامعة خلال اجتماعهما إمكانية رفع كفاءة عنابر التربية ومصنع الأعلاف بمشروع الـ 30 مليون بيضة التابع للمحافظة بمدينة الخانكة، وكذا إمكانية استغلال مساحة الـ 15 فدان التابعة للمشروع من خلال زراعتها بنخيل البلح أو إنشاء مجمع للصوب الزراعية لتحقيق الاستفادة المادية والبيئية القصوى، والتنمية الاقتصادية المستدامة لهذا المشروع الهام .