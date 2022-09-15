محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة فى 11 قرية بزفتى

الغربية - عادل ضرة

أجرى الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، جولة تفقدية استمرت أكثر من 6 ساعات لمتابعة نسب إنهاء الأعمال من مواقع عمل مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز زفتى، رافقه خلالها إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، حيث شملت الجولة تفقد عدد من مشروعات المبادرة داخل 11 قرية (كفر الجزيرة، كفر ششتا ، شبراملس، كفر شبرا اليمن، منية المباشرين، سنباط، ميت النور، كفر حسين، كفر السنادية، كفر السحيمية، شرشابة).



وأكد رحمي خلال جولته أن قرى المحافظة تسابق الزمن للانتهاء من المشروعات من أجل توفير حياة أفضل لأهالينا بزفتى، مشيراً إلى حرصه الدائم على استمرار المتابعة الميدانية لكل الأعمال التى يتم تنفيذها، وذلك لضمان تنفيذ كل المشاريع بأعلى جودة وانتهائها في الوقت المحدد لضمان حياة كريمة لكل أهالينا بقرى مركز زفتى.



بدأت الجولة بتفقد المحافظ للأعمال الجارية لإنشاء مراكز شباب متكاملة فى قرى كفر الجزيرة بإجمالى تكلفة 6.4 ملايين جنيه، كما تفقد أعمال إنشاء مركز شباب كفر السنادية ومركز شباب كفر السحيمية ضمن خطة المبادرة لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة 30 مركز شباب بإجمالى تكلفة 188 مليون جنيه.



كما تفقد محافظ الغربية أعمال إنشاء مركز طب الأسرة بتكلفة 27 مليون جنيه، وإنشاء وحدة الحديد والمنجنيز بمحطة مياه الشرب، وإنشاء موقف شرشابة ومتابعة إنشاء كوبري كفر حسين، بالوحدة المحلية بشرشابة.



وتابع رحمى جولته بالوحدة المحلية بشبراملس حيث تفقد (مركز شباب كفر ششتا، وحدة طب الأسرة بشبراملس، الحماية المدنية بشبراملس، مركز شباب شبراملس، مركز شباب كفر شبرا اليمن).



وفي الوحدة المحلية بسنباط تفقد المحافظ (مركز شباب منية المباشرين، مركز تنمية الأسرة، إنشاء السوق النموذجي، وحدة طب الأسرة بسنباط ووحدة طب الأسرة بميت النور ضمن خطة المبادرة لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة 25منشأة صحية بتكلفة تتخطى النصف مليار جنيه).



واختتمت الجولة بتفقد سير العمل داخل السيارة المتحركة لمبادرة مهنة مستقبلك والتي وفرتها وزارة القوى العاملة لتدريب وتشغيل الفتيات على الحرف اليدوية.



جدير بالذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 935 مشروعا داخل (54) قرية و(88) تابعا في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.