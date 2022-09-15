محافظ الإسكندرية يستقبل وزير التعليم لبحث سبل التعاون فى إطار تطوير المنظومة

كتب محمود طه حسين

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، في أول زيارة للوزير إلى محافظة الإسكندرية بعد تقلده مهام منصبه، وذلك بمبنى الديوان العام في إطار بحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالإسكندرية، وكذلك مناقشة استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك بحضور قيادات وزارة التربية والتعليم، ومديري مديريات محافظة الإسكندرية والبحيرة والدقهلية، ولفيف من قيادات الوزارة، ومديري الإدارات التعليمية بالإسكندرية.