اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 سبتمبر 2022 01:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الإسكندرية يستقبل وزير التعليم لبحث سبل التعاون فى إطار تطوير المنظومة

الخميس، 15 سبتمبر 2022 12:01 م
محافظ الإسكندرية يستقبل وزير التعليم لبحث سبل التعاون فى إطار تطوير المنظومة محافظ الإسكندرية ووزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، في أول زيارة للوزير إلى محافظة الإسكندرية بعد تقلده مهام منصبه، وذلك بمبنى الديوان العام في إطار بحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالإسكندرية، وكذلك مناقشة استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك بحضور قيادات وزارة التربية والتعليم، ومديري مديريات محافظة الإسكندرية والبحيرة والدقهلية، ولفيف من قيادات الوزارة، ومديري الإدارات التعليمية بالإسكندرية.


التربية والتعليم

محافظ الإسكندرية

استقبال محافظ الإسكندرية للوزير



الموضوعات المتعلقة

السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار قيادات بالتربية والتعليم

الخميس، 15 سبتمبر 2022 09:43 ص

حقق المركز الاول في كنترول الثانوية العامة.. السيرة الذاتية لوكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

الخميس، 15 سبتمبر 2022 01:05 ص

وزير التربية والتعليم يكرم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 10:45 م

وزارة التربية والتعليم تفتتح مدارس مصر المتميزة فى السويس.. تقدم تعليما جاذبا للطالب وتدرس اللغة الفرنسية كلغة أولى.. الوزارة: المدارس تعمل بالطاقة الشمسية.. و8 مدارس تدخل الخدمة العام الجارى

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 04:00 م

وزير التربية والتعليم يصل السويس لافتتاح عدد من المشروعات التعليمية

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 01:21 م

المصروفات الدراسية للعام الجديد.. تخفيض 50% للعاملين بالتربية والتعليم

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 04:50 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة