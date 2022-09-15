محافظ أسيوط يشدد على إزالة المخالفات خلال لقائه برئيس مركز أبنوب

أسيوط-هيثم البدرى

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على إزالة المخالفات، والتعديات على الأراض الزراعية وأملاك الدولة، ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ20 دون تقاعس أو تهاون وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية والأمن الغذائى وهيبة الدولة.

وأكد "سعد" على ضرورة التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية فى هذا الشأن، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيراً إلى أهمية رصد أى تعديات، أو بناء مخالف لتنفيذ الإزالة الفورية وإزالتها فى المهد وتطبيق القانون على المخالفين.

جاء ذلك خلال لقائه بتاج ابوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب وممدوح جبر مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وطالب المحافظ بضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة بتكثيف حملات النظافة، ورفع المخلفات الصلبة، والقمامة خلال الفترتين الصباحية، والمسائية، ونقلها من صناديق القمامة وأماكن التجمعات إلى المكان المخصص لها بعيداً عن الكتلة السكنية فضلاً عن كنس، وشفط الأتربة من جانبي عدد من الطرق ،ورفع كفاءة وتسوية الشوارع غير المرصوفة ،وتسهيل النقل والانتقال بالوحدات المحلية والقروية، مضيفاً أنه علينا تقديم خدمات أفضل للمواطنين، والاستماع لهم ولطلباتهم، على أن يتم بحثها ودراستها، ووضع حلول لتلك المشاكل على أرض الواقع، لافتاً إلى تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة للملفات والقضايا خاصة بالقطاعات التي تهم المواطنين.